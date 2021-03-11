النشرة المرورية : زحام بالكورنيش والعجوزة وسيولة بالنصر و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو9090"، تقديم الإعلامية شيماء حافظ، أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة؛ لنشر الخدمات لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وأوضح صابر أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى محور محمود العيسوى بمنطقة سيدى بشر للمتجه إلى منطقة خالد بن الوليد وكورنيش الإسكندرية، وفى محور أبو قير عند منطقة كفر عبده، وفى محور قناة السويس للقادم من مناطق محرم بك ومتجه لطريق الجيش.

وأضاف صابر أن محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة بشارع المشاية، ومحافظة بورسعيد تنحصر فيها الأحجام فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية، ومحافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وتابع صابر أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة أعلى دائرى المرج للنازل إلى موقف المرج الجديد، وكذلك أعلى مناطق البساتين والأوتوستراد والوراق.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، فى جميع الاتجاهات.

ونوه صابر على أن الحركة المرورية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام للقادم من شارع مراد والقادم من فيصل والهرم ومتجه لشارع شارل ديجول ومجلس الدولة ونفق العجوزة؛ وذلك بسبب وجود أعمل تطوير بنفق وشارع العجوزة، ويفضل سلوك شارع السودان أو كوبرى الدقى.

ولفت صابر إلى أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور المحافظة؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب كورنيش النيل، للقادم من مناطق جاردن ومتجه للمعادى والملك الصالح، ويفضل سلوك منطقة مجرى العيون، وكذلك منطقة الفسطاط وأثر النبى للمتجه إلى المعادى.

ونبه صابر على تجنب كوبرى الفردوس، ويفضل استخدام محور النصر، مشيرا إلى أن منطقة المطرية تشهد بعض الأحجام بمطلع كوبرى ابن الحكم، ناصحا بسلوك كوبرى سراى القبة، موضحا أن كوبرى الفنجرى للمتجه إلى مناطق الحدائق والزاوية، يشهد بعض الأحجام، ناصحا باستخدام شارعى لطفى السيد وأحمد سعيد.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، بوجود بعض الأحجام أعلى كبارى: الجلاء، أكتوبر و15 مايو، ناصحا باستخدام كبارى: الجامعة والساحل؛ لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.