التموين تتعاقد على 360 ألف طن قمح مستورد

جدة - نرمين السيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 360 ألف طن قمح رومانى شحن أبريل 2021 للمحافظة على الرصيد الاستراتيجى للبلاد من الأقماح بـ 5 أشهر.





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