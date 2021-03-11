صور.. وزير التنمية المحلية يكشف مصير الباعة الجائلين بمحطة مصر بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقده مشروع تطوير ميدان محطة مصر وسط الإسكندرية، اليوم الخميس، والذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد شعراوى، أنه لن يتم المساس بالباعة الجائلين المتواجدين بالميدان وسيجرى نقلهم لسوق حضارى، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على مستحقات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

واستمع وزير التنمية المحلية إلي عرض تقديمى عن"مشروع تطوير ميدان محطة مصر"، الذى يهدف إلى إستعادة المظهر الحضارى وتحقيق السيولة المرورية.

ومن جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يجرى العمل فى المشروع للانتهاء منه في الموعد المحدد، لافتا إلى وجود متابعة لحظية من قبل جميع الأجهزة التنفيذية.

وطمأن المحافظ الباعة الجائلين المتواجدين بالميدان، والبالغ عددهم 403 بائع، بأنه سيجرى تخصيص باكيات لهم بشكل قانونى وشرعى فى سوق حضرى متطور.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبا المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والعميد ممدوح زوام، مدير المشروعات بجهاز الخدمة الوطنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

يذكر أن مشروع تطوير ميدان محطة مصر يشمل إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.

ويتضمن المشروع تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور.