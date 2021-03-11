السفير المصري يقدّم أوراق إعتماده إلى الرئيس محمود عباس

قدّم السفير طارق طايل أمس ١٠ مارس الجاري أصل اوراق اعتماده إلي فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لاعتماده رئيساً لبعثة جمهورية مصر العربية.
وفي هذا السياق، صرح السفير طايل أن وصوله لفلسطين الشقيقة يأتي بالتزامُن مع العديد من الفعّاليات الهامة على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا على صعيد تطورات مسار عملية السلام والجهد المصري الهادف في هذا الصدد إلى الحفاظ على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف في إطار مرجعيات القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، وصولاً إلى تحقيق حل الدولتين المنشود.
كما أكد طايل كذلك على ما توليه مصر من أهمية لدعم وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام. وعلى صعيد دعم القضية الفلسطينية، أكد السفير المصري أن مصر مستمرة في بذل الجهد المطلوب، ومع كافة الشركاء المعنيين، نحو تهيئة الأجواء المناسبة لإعادة إحياء عملية السلام والدفع قدماً بمفاوضات جادة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً خلال كلمته أمام الرئيس محمود عباس على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في الشرق الأوسط، ومعرباً عن تطُلعه لممارسة مهام عمله لخدمة وتطوير العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني.
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