التعليم تعلن تفاصيل توزيع المناهج للفصل الدراسي الثاني من الرابع الابتدائي...

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق يوم السبت المقبل الموافق 13 مارس ، للمدارس الحكومية ويوم الاحد الموافق 14 مارس للمدارس الرسمية للغات والخاصة وسط إجراءات اخترازية غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا .