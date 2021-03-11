التعليم تعلن تفاصيل توزيع المناهج للفصل الدراسي الثاني من الرابع الابتدائي...

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.
جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني سينطلق يوم السبت المقبل الموافق 13 مارس ، للمدارس الحكومية ويوم الاحد الموافق 14 مارس للمدارس الرسمية للغات والخاصة وسط إجراءات اخترازية غير مسبوقة بسبب جائحة فيروس كورونا .
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