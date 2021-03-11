نائب بالشيوخ: افتتاح خلية دفن بالإسكندرية خطوة مهمة لإعدام المخلفات الخطرة

وأوضح الرشيدى، فى بيان له اليوم، أن ذلك المدفن يعد أكبر خلية دفن فى مصر بسعة 15 ألف متر مربع، ويعد الأول من نوعه على مستوى المحافظات فى إعدام المخلفات الخطرة لكافة الأنشطة الصناعية من 27 محافظة.
وأضاف أن فتح الخلية الجديدة خطوة هامة لدعم مركز الناصرية فى القيام بمهمته بالتعامل مع المخلفات الصناعية الخطرة التى ترد إليه من كافة بقاع الجمهورية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الخلية الجديدة تم إنشاؤها بتمويل مصرى كامل وخبرات مصرية مما يعد تحديا كبيرا، بعد إنشاء الخلية القديمة بتمويل فنلندى وخبرات أجنبية منذ 15 عاما، مؤكدا أن الحكومة تولى أهمية قصوى لتطوير البنية التحتية لمحطات معالجة المخلفات بمختلف أنواعها على مستوى المحافظات، وتعزيز القدرات المؤسسية لتلك المحطات، لإحداث تحول جذرى ورفع كفاءة منظومة المعالجة، والتخلص الآمن من المخلفات.
كما أشاد النائب، بتطوير وزارة التنمية المحلية، لميدان محطة مصر وتنظيم كل المواقف المجاورة لتسهيل الحركة وتنظيمها وعمل سوق حضارى للبائعة الجائلين لأكثر من 403 بائعين، بين خضروات ولحوم وجلود، وأيضا تطوير الميدان وعمل متنزه كبير وأماكن انتظار تليق بالمواطن المصرى، فضلا على ذلك تركيب أعلى نظام مراقبة فى الشرق الأوسط فى الميدان بكاميرات عالية الجودة وكل ذلك خلال مدة زمنية قدرها عام واحد بدأت بالفعل من شهر، فضلا على ذلك تركيب ساعة رقمية فى الميدان للمدة الزمنية المتبقية لتنفيذ المشروع، لوضوح مدى مصداقية الحكومة والتزامها تجاه المواطن.
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