مدبولى : مصر والإمارات تربطهما علاقات أخوة  قلّما تتكرر 

جدة - نرمين السيد - وأعرب مدبولى عن تمنياته لسفير الإمارات بالتوفيق فى أداء مهام منصبه الجديد بالقاهرة، والمساهمة فى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الشقيقتين مصر والإمارات، واصفاً علاقات الدولتين بأنها نموذج فى علاقات الأخوة بين قيادة وشعب البلدين قلّما تتكرر.
من جانبه، أعرب الشامسى عن سعادته بتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر الذى يعتبرها بلده الثانى، وأكد السفير أن لديه توجيها من القيادة الإماراتية بتعزيز كل أوجه التعاون مع الدولة المصرية.
وشدد سفير الإمارات العمل على مضاعفة الاستثمارات الإماراتية فى مصر فى الفترة المقبلة، خصوصًا أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح جاذباً، بفضل برامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى نفذتها الحكومة.
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