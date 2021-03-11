نبيلة مكرم: مصر تنظر لأبنائها بالخارج على أنهم أحد أهم أسلحة القوى الناعمة

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج السفيرة نبيلة مكرم، إن الدولة تنظر لأبنائها فى الخارج على أساس أنهم "أحد أهم أسلحة القوى الناعمة"، مشيرة إلى ضرورة تعزيز انتمائهم حتى يكونوا خط الدفاع الأول عن سمعة مصر.





وأضافت مكرم، فى ندوة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، بحضور عدد من كبار الإعلاميين ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية، اليوم الخميس، أن الدولة حريصة على حقوق العمالة المصرية فى إطار الالتزام بالأطر القانونية والقواعد المنظمة داخل الدول المتواجدين بها، مشددة على الحفاظ على كرامة المصرى فى أى مكان لأنها خط أحمر.

واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة مع فئة الدارسين المصريين فى الخارج، والذين حصلوا على التعليم المدرسى فى مصر قبل أن يسافروا لتحصيل التعليم الجامعى فى الخارج، مشيرة إلى أن هذه الفئة تعد فئة العقول المهاجرة، وهى الفئة الأكثر استهدافًا من الجماعات المتطرفة وأعداء مصر.

وقالت الوزيرة فى هذا الصدد إن الوزارة أنشأت مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين فى الخارج.

ويستهدف هذا المركز إطلاق حوار مستمر بين هذه الفئة وبين مختلف المسؤولين فى مصر، للتعريف بالتحديات التى تواجهها الدولة المصرية وما تحققه من إنجازات على مختلف الأصعدة، كما يتبنى المركز حوارًا بين الشباب المصرى فى الداخل والخارج وخاصة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.