الرعاية الصحية تطلق البرنامج التدريبى لمديرى مراكز ووحدات طب الأسرة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، باعتبارها ثانى محافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة.

وتابع بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة: البرنامج التدريبى الذى عقد بمقر قاعة المؤتمرات بمستشفى الأقصر الدولى، يهدف إلى تدريب مديرى ورؤساء أقسام المراكز والوحدات البالغ عددهم 59 وحدة ومركز طب أسرة، للحصول على التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى التعريف بالأهداف الاستراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية، فضلًا عن التعريف بدور الوحدات ومراكز طب الأسرة باعتبارها هى المنوطة بتقديم 80%من الخدمات الطبية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل.

شارك بالبرنامج التدريبى الدكتور أحمد غريب مدير إدارة الرعاية الأولية بالهيئة، والدكتور مصلح صلاح عضو الإدارة العامة الرعاية الأولية، والدكتور محمد حلمى مدير مركز طب أسرة على بن أبى طالب ببورسعيد، والدكتور عمرو بهنوس مدير وحدة طب أسرة بحر البقر الجديدة بمحافظة بورسعيد، فى إطار نقل تجربة نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل بالمنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، إلى محافظة الأقصر باعتبارها واحدة من المحافظات الثلاث الجدد التى تم تدشين المنظومة بهم فى منتصف فبراير 2021.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أن معايير اعتماد المستشفيات 2021 ، والخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تضاهى أعلى المعايير العالمية لتواكب التطورات المتسارعة فى خدمات الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه بالإضافة لمعايير الجودة والسلامة المُتعارف عليها ، هناك أبعاداً جديدة تُمثل الركائز الأساسية للنُظم الصحية الحديثة، لعل أهمها "الرعاية المتمركزة حول المريض"، والتى تضمن ضبط جودة مخرجات الرعاية المقدمة للمريض، باعتبار صحة المريض هى الركيزة الأساسية للمنظومة الجديدة، يأتى ذلك تماشياً مع الاتجاه العالمى الحالى فى هذا الصدد، والذى يُركز على تغيير ثقافة تقديم الخدمة الطبية بما يمكننا من الوصول إلى رضاء المنتفع عن الخدمة التى يتلقاها.

وأثنى على تكاتف وتعاون الهيئات المنوطة بتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل حلم المصريين، فى إطار من الحوكمة الرشيدة، لافتًا إلى الدور الحيوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى توفير الموارد المالية للهيئة العامة للرعاية الصحية، التى تضمن استدامة تقديم الخدمات الصحية لمنتفعى المنظومة وجودتهاز

كما أشار أيضا إلى دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فى تسجيل واعتماد المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، وهو ما يضمن تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد على أعلى مستوى، فى ضوء تنفيذ الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030.