مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم دورة تدريبية عن تصميم الشبكات وأمن المعلومات...

في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتعزيز التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية بإعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ رؤية مصر 2030 ...ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة تدريبية متقدمة عن تصميم الشبكات (شبكات وأمن المعلومات - الأمن السيبراني) للمديرين والعاملين في مراكز المعلومات بالمحافظات .

وأشار اللواء محمود شعراوي أن الدورة التدريبية تهدف إلي رفع كفاءة العاملين في مجال المعلومات والتحول الرقمي ليتواكب أدائهم مع مسار واتجاه الدولة نحو التقدم التكنولوجي وتحسين الخدمات التي يحصل عليها المواطنون والاستفادة من التطور التكنولوجي السريع في تبسيط الإجراءات، مؤكداً أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالي تضمنت العديد من الدورات التدريبية المتعلقة بالتحول الرقمي لتحقيق مستهدف رؤية مصر 2030 وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال معايير وآليات تضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية والحيادية .

من ناحية أخري ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الأسبوع المقبل أيضاً 3 دورات تدريبية هي تنمية مهارات المديرين والعاملين بالسكرتارية التنفيذية بمكاتب السادة المحافظين والمكاتب الفنية، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات أملاك الدولة، أضافة إلي دورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية وسكرتيري مجالس المدن والأحياء وسكرتيري الوحدات القروية في مجال الإدارة والقيادة الفعالة ويستفيد من دورات الأسبوع المقبل 124 متدرباً من جميع المحافظات .

وفي نفس السياق احتفل مركز التنمية المحلية اليوم بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين فى مجال إعداد وتحرير المواد الاخبارية والصحفية وشبكات التواصل الاجتماعى بادارات البوابات الاليكترونية وادارات الاعلام بالمحافظات والدورة الثانية فى مجال تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والاحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال الادارة والقيادة والتخطيط الاستراتيجى والتميز المؤسسى والموارد البشرية والدورة الثالثة فى مجال رفع كفاءة المدرين والعاملين بالمراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين والدورة الرابعة فى مجال التخطيط وادارة الفعاليات الاعلامية والمؤتمرات الصحفية للعاملين والمديرين بادارات العلاقات العامة والاعلام ومكاتب المحافظين والتعاون الدولى واستفاد منها 126 متدرباً من جميع المحافظات .