شيخ الأزهر: الحضارتان المصرية والعراقية شكّلا معا نموذجا فريدا وملهما

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن العراق بلد عريق وحضارة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، موضحا أن الحضارتين المصرية والعراقية شكّلا معًا نموذجًا فريدًا وملهمًّا.





وأعرب الإمام الأكبر، خلال استقباله فى مشيخة الأزهر، وفدا عراقيا رسميا برئاسة الدكتور سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السنى فى العراق، اليوم الخميس، عن ترحيب الأزهر بكل تعاون يخدم وحدة العراق الشقيق ويدعم أمنه واستقراره ويجمع بين طوائفه المختلفة فى إطار ثقافة التنوع والعيش المشترك.

وأشار إلى أن الأزهر يعتز بعلاقاته مع العراق وما قدمه علماؤه، على مدار تاريخهم من جهود فى خدمة العلوم الإسلامية والعربية.

كما أشاد الطيب بزيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعراق، والتى تأتى ترجمة حقيقة لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، مشيرًا إلى استقبال الأزهر للطلاب الوافدين من العراق كل عام وستبقى أبواب الأزهر مفتوحة للعراقيين دائمًا.

ومن جانبه، أعرب رئيس الوقف السنى العراقى عن سعادته والوفد العراقى بلقاء الإمام الأكبر، وأنه منذ توليه رئاسة الوقف السنى قبل عام، لم يُجر أى زيارات خارجية، وانتظر حتى يكون لقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر هو أول لقاء له.

كما سلَّم رئيس الوقف السنى، ثلاث دعوات لشيخ الأزهر لتجديد الدعوات السابقة للإمام الأكبر لزيارة العراق، دعوة من رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، والثانية من رئيس مجلس النواب نيابة عن الشعب العراقى، والثالثة من الوقف السنى.

وأوضح كمبش، أن تجديد هذه الدعوات يعبر عن حب العراق قيادة وشعبًا للأزهر وإمامه الأكبر وانتظارهم لزيارة فضيلته منذ سنوات، مؤكدا أن زيارة شيخ الأزهر للعراق، ستمثل دعما كبيرا للعراق ولوحدة الشعب العراقى بكل أطيافه.

وأهدى الوفد العراقى لشيخ الأزهر مصحفًا، وزيًّا عراقيًا، ودرعًا تذكاريًّا، عبارة عن مجسم يتوسطه رسم النخلة التى تعبر عن الشموخ والعزة، تقديرًا وترحيبًا واعتزازًا بالأزهر وشيخه، وما يقدمه من جهود فى خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية.