نبيلة مكرم: عدد المصريين فى الخارج المسجل لدينا 9.5 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عدد المصريين فى الخارج والمسجل فى التعبئة العامة والإحصاء 9.5 مليون شخص، مشيرة إلى أن هذا العدد لا يعكس الحقيقة وهو المسجل فقط.





وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمة لها فى الجلسة الحوارية التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول ملف المصريين بالخارج، بحضور عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية: "لدينا قاعدة بيانات مؤمنة للعلماء والمصريين فى الخارج".

وأشارت مكرم إلى أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة تقوم بمجهود كبير، لخدمة أبنائنا المصريين فى الخارج وتعريفهم بمصر الحقيقية.

وتابعت أن الوزارة نظمت منذ إنشائها، العديد من البرامج لأبناء مصر فى الخارج، استهدفت بشكل عام تعزيز الانتماء للوطن الأم، والتعريف بمفاهيم الأمن القومى، والتحديات التى تواجهها الدولة، مشيرة إلى الاهتمام الخاص بأبناء الجيلين الثانى والثالث من المصريين فى الخارج، الذين لا يعرفون الكثير عن وطنهم.

وأشارت مكرم إلى أن الوزارة تنظم جولات لشباب المصريين فى الخارج لمواقع المشروعات القومية التى تنفذها مصر، والتى كان أبرزها مدينة الجلالة وجامعة الجلالة، لافتة إلى أن المصريين انبهروا من المدينة وحجم الإنشاءات.