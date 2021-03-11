المصريين الأحرار : توالى المباحثات المصرية السودانية بارقة خير للبلدين

جدة - نرمين السيد - أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بكافة جهود وخطوات القيادة السياسية المصرية والحكومة للعمل على تدعيم أواصر الصلة مع دولة السودان الشقيقة، والتعاون الجاد والتنسيق بشأن سد النهضة فى موقف واحد.





وقال الحزب فى بيان له، إن توالى الزيارات والاجتماعات وآخرها لقاء الرئيس السيسى ظهر اليوم، مع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان قبيل انعقاد جلسة المباحثات بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس وزراء مصر ووجود وفدى البلدين يعكس التعاون المشترك للحفاظ على مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وإذ يؤكد الحزب، أن جموع المصريين جنبا إلى جنب مع شقيقه السودانى كما هو الحال من قبل القيادة السياسية الرشيدة والتوجه الرئاسى المصرى للعمل على إنجاز العديد من المشروعات المشتركة للإسهام بصورة قوية فى دعم نهضة السودان.

وأوضح الحزب، أن أولويات البلدين حفظ حقوقهم المشروعة، ولاسيما تبنى مصر والسودان العديد من المباحثات والجلسات؛ بهدف الوصول لحلول حقيقية ونية صادقة من إثيوبيا، بينما اتبعت الأخيرة أسلوب المماطلة والتسويف.

وشدد المصريين الأحرار، على أن حياة المواطنين وحقوق البلدين ليست محل للتلاعب أو المقامرة ووحدة الموقف المصرى- السودانى؛ لحفظ حق أصيل مع مراعاة حق إثيوبيا فى تنمية بلادها.

وأشار إلى أن رسائل المباحثات واضحة للجميع لا مجال لأى نوع من الضرر بمصالح الشعبين السودانى والمصرى، بالإضافة إلى التوافق على الآليات الرباعية للوساطة.

واختتم الحزب قائلا: "إن النيل حق أصيل لكل أبنائه لأنه شريان حياة الملايين ولو كان قديمًا قيل حورس يحميه فإن أحفاده قادرين مواصلة مسيرة الأجداد".