وزير التعليم العالى يشهد انطلاق البرنامج التدريبى لأعضاء الأعلى للجامعات

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبى لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من 11 مارس إلى 15 مارس الجارى، بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية.





وفى كلمته أكد الوزير على أهمية الدور المحورى الذى تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب فى تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بينها وبين الجامعات من خلال عقد بروتوكول تعاون مشترك وتبادل للخبرات فى مجالات التدريب وبناء القدرات.

وأضاف عبدالغفار أن البرامج التدريبية هى النواة الأساسية فى عملية التطوير المنشودة، موجهًا بضرورة تفعيل مثل هذه البرامج بالجامعات للارتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس وكل منتسبى المجتمع الأكاديمى، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة، موضحًا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى تنمية المهارات المختلفة، فى ضوء أن عملية التعلم مستمرة، ولا تقف عند حد أو سن معين.

ومن جانبها قدمت الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب عرضًا تفصيليا عن أهداف ورسالة الأكاديمية، ودورها الهام فى عملية التدريب منذ نشأتها.

وأضافت راغب أن التدريب يتضمن عدداُ من البرامج المميزة التى تعتمد على تعزيز قيم التواصل الفعال، والذكاء العاطفى والاجتماعى فى تنمية وإدارة النجاح المؤسسى والمهنى، وأيضا التعرف على تطبيقات الذكاء الوجدانى فى مختلف أوجه الحياة المهنية والحياتية وكيفية استقراء مطالب المستفيدين، البروتوكول والمراسم، والتأكيد على بعض المعارف الهامة مثل إدارة المشروعات والتخطيط واستشراف المستقبل.

وعلى هامش الزيارة تفقد عبدالغفار قاعات التدريب بالأكاديمية، واستمع لعدد من المرشحين للسفر كمبعوثين للدول المختلفة، وأجرى معهم حوارًا حول مدى الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة لهم.

وأعرب الوزير عن سعادته بتواجده فى هذا الصرح التعليمى والتدريبى الذى يسهم فى بناء قدرات الشباب لمواجهة تحديات البناء والتنمية.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتى فى إطار التعاون المشترك بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية فى مجال التدريب فى مختلف الوظائف القيادية والحيوية فى الجامعات المصرية.

ويستهدف البرنامج زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتوافق مع رؤية الدولة فى التدريب، للتمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة فى المجتمع.