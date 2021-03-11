وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن يلتقون فى باريس لبحث عملية السلام

جدة - نرمين السيد - كما انضم إلى الاجتماع، مُنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لعملية السلام فى الشرق الأوسط.

وأعلن الوزراء المجتمعون ما يلى:

- فى أعقاب اجتماعاتنا فى ميونيخ فى 15 فبراير 2020، وفى عمّان فى 24 سبتمبر 2020، وفى القاهرة فى 11 يناير 2021، نُرحب بهذه الفرصة التى تُتيح مناقشة المزيد من الخطوات الممكنة للمساهمة فى استعادة بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الطرفين بهدف دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.

- نتفق على أن الإجراءات المتدرِجة والمتبادلة لبناء الثقة وفق نهج تدريجى، من شأنها المساعدة على استعادة الحوار بين الطرفين، مما يُمهد الطريق لعملية سلام حقيقية يجب استئنافها فى أقرب وقت ممكن.

- نؤكد أن تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى استنادًا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل فى المنطقة.

ونشدّد على التزامنا الراسخ بدعم وتمكين جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمحددات المتفق عليها.

ونؤكد على أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما فى ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرًا، فى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين وبما يحقق السلام الشامل والعادل.

وأن حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة استنادًا إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن؛ لتعيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها، هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين ومن ثّم تحقيق السلام العادل والمُستدام.

- نرى أنه من الضرورى الحفاظ على حل الدولتين، لأنه يخدم مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين فى السعى إلى إقامة دولتين مسالمتين وديمقراطيتين تعيشان جنباً إلى جنب، مما سيسهم فى تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين فى إطار بيئة مواتية.

- ندعو الأطراف إلى الامتناع عن أى إجراءات أحادية الجانب تُقوض مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع، ونشدّد على ضرورة وقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما فى ذلك بالقدس الشرقية، استنادًا لقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.

كما نتفق على أن سياسة الاستيطان من خلال بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المبانى والممتلكات الفلسطينية تُعد انتهاكًا للقانون الدولى وتقوض من إمكانية حل الدولتين.

ونعيد التأكيد فى هذا الشأن على أهمية التمسك بالوضع التاريخى والقانونى القائم للأماكن المقدسة فى القدس، وأهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة فى القدس.

- نُرحب بجهود الطرفين للتعاون فى مكافحة جائحة كورونا، ونحث الطرفين على التعاون بشكل أوثق لتحقيق استجابة شاملة للصحة العامة وللأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، بما فى ذلك إعادة تنشيط الآليات الاقتصادية الثنائية لتعزيز التنسيق بما يُحقق مصالح الشعبين.

- نُرحب بالتقدم المُحرز فى التحضير للانتخابات الفلسطينية، وندعو جميع الأطراف إلى احترام العملية الانتخابية والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والامتناع عن أى أعمال عنف.

كما ندعو إسرائيل لتسهيل الإعداد وإجراء عملية التصويت، بالإضافة إلى ضمان حرية الوصول إلى مواقع الاقتراع، بما فى ذلك فى القدس الشرقية.

- نُعرب عن تقديرنا لدور الأونروا الذى لا غنى عنه فى تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وفقاً لتفويض الأمم المتحدة، ونناشد المجتمع الدولى الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومن ثَمَّ مساعدة الوكالة فى تخطى العجز المالى الحاد الذى تُعانى منه حاليًا.

- نُعرب عن استعدادنا للعمل بشكل وثيق وفعّال مع اللجنة الرباعية والولايات المتحدة، وكذلك مع جميع الأطراف الفاعلة الأخرى الملتزمة بتحقيق سلام عادل ودائم فى المنطقة.