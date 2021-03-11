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انت الان تتابع تفاصيل خبر التسجيل بمبادرة إحلال و تجديد السيارات 2021 و الشروط الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - التسجيل بمبادرة إحلال و تجديد السيارات 2021 (جو جرين)، هو أكثر ما يشغل بال المصريين بالوقت الراهن، خاصة مع إعلان تغيير بعض شروط التقديم بالمبادرة، و قد جاء هذا القرار للتسهيل على المواطنين و لتشجيعهم على التقديم بالمبادرة. جدير بالذكر أن الجولة الأولى من تلك المبادرة: مبادرة إحلال و تجديد السيارات، قد انطلقت في يناير من العام الجاري 2021، تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، و كذلك وزارة التجارة و الصناعة. فاسمحوا لي أن أخدكم من خلال السطور القليلة القادمة في جولة سريعة، لاطلعكم على كيفية التسجيل بالمبادرة، كذلك اهم الشروط الجديدة للتقديم، كذلك الأوراق التي تحتاج لتقديمها; فاليكم كافة التفاصيل أعزائي القراء.
المستندات المطلوبة منك:
- صورة من رقمك القومي.
- صورة من البطاقة الشخصية للضامن.
- رخصة السيارة التي تريد تبديلها.
- رخصة القيادة و تأكد من كونها سارية.
- ما يثبت انك أنهيت فترة خدتك العسكرية، أو حتى حصولك على إعفاء.
- عليك كذلك أيضا، تقديم إقرار يلزمك بدفع أقساط السيارة، في موعدها دون تأخير.
- الفيش الخاص بك، للتأكيد على نظافة سجلك الجنائي، و لكن عليك إحضار ما يثبت رد الاعتبار ،في حالة كان عليك أية أحكام سابقة.
- نتائج تحاليلك التي تثبت عدم تعاطيك لأية مواد مخدرة، و لكن يجب أن تجريها في احد المعامل التي ذكرتها الحكومة.
- تقديم ما يثبت قدرة المتقدم على سداد الأقساط، سواء: دخله أو أملاكه.
طريقة التسجيل بمبادرة إحلال و تجديد:
- أولا عليك الدخول للموقع الرسمي للمبادرة.
- اختار إحلال العربيات، تلك التي تظهر أمامك.
- قم بإدخال بياناتك المطلوبة، ثم اضغط على أيقونة إنشاء حساب، لتنشأ حساب لك، على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة.
- بعد انتهائك من إنشاء حساب، ستنتقل مباشرة للصفحة التالية (صفحة الدخول)، ستجد بها معلوماتك: مثل بريدك الإلكتروني، و رقمك القومي، كذلك رقمك السري (عليك الاحتفاظ به دون اطلاع احد عليه).
- يتبقى عليك الآن تحميل الأوراق الطلوبة منك، تلك المذكورة بالأعلى.
الشروط الجديدة للتسجيل بمبادرة:
- أن يكون سن المتقدم ما بين: أل 21 إلي 60، (بعد أن كان اقصي عمر للتقديم 55).
- أن تكون رخصة القيادة الخاصة بك، و التي ستقدمها غير منتهية.
- تم الاتفاق على أن تكون فترة السداد 120 شهر، مع وجود ثلاثة شهور فترة سماح.
- جدير بالذكر أنه يمكنك بنفسك اختيار السيارة التي تريدها، ما بين أنواع سيارات الإحلال و التجديد، التي تم الإعلان عنها.
آمل أن يكون هذا المقال قد ساعدكم على معرفة كيفية التسجيل بمبادرة إحلال و تجديد.
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