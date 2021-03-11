انت الان تتابع تفاصيل خبر التسجيل بمبادرة إحلال و تجديد السيارات 2021 و الشروط الجديدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - التسجيل بمبادرة إحلال و تجديد السيارات 2021 (جو جرين)، هو أكثر ما يشغل بال المصريين بالوقت الراهن، خاصة مع إعلان تغيير بعض شروط التقديم بالمبادرة، و قد جاء هذا القرار للتسهيل على المواطنين و لتشجيعهم على التقديم بالمبادرة. جدير بالذكر أن الجولة الأولى من تلك المبادرة: مبادرة إحلال و تجديد السيارات، قد انطلقت في يناير من العام الجاري 2021، تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، و كذلك وزارة التجارة و الصناعة. فاسمحوا لي أن أخدكم من خلال السطور القليلة القادمة في جولة سريعة، لاطلعكم على كيفية التسجيل بالمبادرة، كذلك اهم الشروط الجديدة للتقديم، كذلك الأوراق التي تحتاج لتقديمها; فاليكم كافة التفاصيل أعزائي القراء.

المستندات المطلوبة منك:

صورة من رقمك القومي.

صورة من البطاقة الشخصية للضامن.

رخصة السيارة التي تريد تبديلها.

رخصة القيادة و تأكد من كونها سارية.

ما يثبت انك أنهيت فترة خدتك العسكرية ، أو حتى حصولك على إعفاء.

أو حتى حصولك على إعفاء. عليك كذلك أيضا ، تقديم إقرار يلزمك بدفع أقساط السيارة ، في موعدها دون تأخير.

تقديم إقرار يلزمك بدفع أقساط السيارة في موعدها دون تأخير. الفيش الخاص بك ، للتأكيد على نظافة سجلك الجنائي ، و لكن عليك إحضار ما يثبت رد الاعتبار ، في حالة كان عليك أية أحكام سابقة.

للتأكيد على نظافة سجلك الجنائي و لكن عليك إحضار ما يثبت رد الاعتبار في حالة كان عليك أية أحكام سابقة. نتائج تحاليلك التي تثبت عدم تعاطيك لأية مواد مخدرة ، و لكن يجب أن تجريها في احد المعامل التي ذكرتها الحكومة.

و لكن يجب أن تجريها في احد المعامل التي ذكرتها الحكومة. تقديم ما يثبت قدرة المتقدم على سداد الأقساط ، سواء: دخله أو أملاكه.

طريقة التسجيل بمبادرة إحلال و تجديد:

أولا عليك الدخول للموقع الرسمي للمبادرة.

اختار إحلال العربيات ، تلك التي تظهر أمامك.

تلك التي تظهر أمامك. قم بإدخال بياناتك المطلوبة ، ثم اضغط على أيقونة إنشاء حساب ، لتنشأ حساب لك ، على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة.

ثم اضغط على أيقونة إنشاء حساب لتنشأ حساب لك على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة. بعد انتهائك من إنشاء حساب ، ستنتقل مباشرة للصفحة التالية (صفحة الدخول) ، ستجد بها معلوماتك: مثل بريدك الإلكتروني ، و رقمك القومي ، كذلك رقمك السري (عليك الاحتفاظ به دون اطلاع احد عليه).

ستنتقل مباشرة للصفحة التالية (صفحة الدخول) ستجد بها معلوماتك: مثل بريدك الإلكتروني و رقمك القومي كذلك رقمك السري (عليك الاحتفاظ به دون اطلاع احد عليه). يتبقى عليك الآن تحميل الأوراق الطلوبة منك ، تلك المذكورة بالأعلى.

الشروط الجديدة للتسجيل بمبادرة:



أن يكون سن المتقدم ما بين: أل 21 إلي 60 ، (بعد أن كان اقصي عمر للتقديم 55).

(بعد أن كان اقصي عمر للتقديم 55). أن تكون رخصة القيادة الخاصة بك ، و التي ستقدمها غير منتهية.

و التي ستقدمها غير منتهية. تم الاتفاق على أن تكون فترة السداد 120 شهر ، مع وجود ثلاثة شهور فترة سماح.

مع وجود ثلاثة شهور فترة سماح. جدير بالذكر أنه يمكنك بنفسك اختيار السيارة التي تريدها ، ما بين أنواع سيارات الإحلال و التجديد ، التي تم الإعلان عنها.

آمل أن يكون هذا المقال قد ساعدكم على معرفة كيفية التسجيل بمبادرة إحلال و تجديد.