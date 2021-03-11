صور.. وزيرة التضامن تسلم جهاز العرائس لـ 9 يتيمات من دار أحباب الله

جدة - نرمين السيد - سلمت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، جهاز العرائس لتسع يتيمات من دار أحباب الله لرعاية الايتام، وذلك بتمويل من مؤسسة "بيوت مصر" لدعم الأرامل والأيتام، وذلك خلال الاحتفالية التى أقيمت فى وزارة التضامن.





وتقدمت الوزيرة بالشكر لمجلس إدارة جمعية أحباب الله لرعاية الأيتام ولمؤسسة بيوت مصر لدعم الأرامل والأيتام، معربة عن تقديرها للدور الكبير الذى تبذله الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن.

وأضافت القباج أن الوزارة لن تسمح بإهانة أى طفل داخل أى مؤسسة، متعهدة بحماية الأبناء داخل دور الرعاية، مقدمة التهانى للعرائس متمنية لهم حياة سعيدة، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعى هى قصة أسرة حيث يبدأ دورها من الطفولة حتى الوصول لكبار السن.

وطالبت القباج العرائس بتجاوز الصعاب التى قد يتعرضون لها فى حياتهم، خصوصًا أنهم يبدأون حياة جديدة، متمنية أن تكون حياة سعيدة، مشيرة إلى أن التوجيه والاستشارة الأسرية أمر مهم، وهو ما سيتم إرفاقه بمشروع مودة الذى تنفذه الوزارة لتأهيل الشباب المصرى المقبل على الزواج، من الجنسين، وإعدادهم لبدء حياة زوجية ناجحة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى رسالة للعرائس، حيث طالبتهم بالحفاظ على أسرهم، وأن يكون بين الزوجين مودة ورحمة، والحفاظ على كيان الأسرة، وكذلك التربية الايجابية للأبناء، مؤكدة أن باب الوزارة سيظل مفتوحًا لهم وسيتم تقديم كافة أوجه الدعم لهم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد إمام، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيوت مصر لدعم الأرامل والأيتام، إن نيفين القباج وزيرة الإنسانية تدعم الجمعيات وتذلل كل العقبات التى قد تواجههم.

وأضاف إمام أن مؤسسة بيوت مصر لدعم الأرامل والأيتام لديها العديد من الأنشطة، منها نشاط للمشروعات متناهية الصغر، وكذلك نشاط للرعاية الصحية، وكان لهذا النشاط دور مهم فى مواجهة أزمة كورونا، وذلك ضمن مبادرة" ألف حمدالله على السلامة" التى أطلقتها المؤسسة لمواجهة الفيروس.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة بيوت مصر لدعم الأرامل والأيتام انه سعيد للمشاركة فى مثل هذه المناسبة وتجهيز الفتيات، حيث يشعر أنه أهل لهذه الفتيات ومسؤول عنهن.