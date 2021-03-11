جدة - نرمين السيد - وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "سعدت اليوم بزيارة معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية واحتياجات المنزل". وأضافت: "وأود أن أشيد بشتى المصنوعات التى رأيتها داخل المعرض، والتى قامت بنسجها وتصميمها أيادى العمالة المصرية الماهرة، فشكرا لمجهود القائمين على هذا العمل الباهر لما يمثله من أهمية فى الحفاظ على موروثنا الثقافى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيدة انتصار السيسى تشيد بمعروضات «البازار»:نسجتها العمالة المصرية الماهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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