توقيع اتفاقية استضافة مصر لمقر منظمة تنمية المرأة

جدة - نرمين السيد - وقعت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ورئيسة المجلس التنفيذى لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى كمفوضة من وزير الخارجية سامح شكرى، مع السفير إيهاب فوزى نائب المديرة التنفيذية للمنظمة، اتفاقية المقر الدائم للمنظمة بين مصر ومنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى.





وأعربت مرسى رئيسة المجلس عن بالغ سعادتها اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية التى تؤكد بدء العمل الفعلى لمنظمة تنمية المرأة قائلة: "اليوم حدث تاريخى حيث تحقق الحلم الذى طالما حلمنا به والأجيال السابقة علينا".

وأشارت إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته خلال القمة الإسلامية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامى التى عقدت فى المملكة العربية السعودية، حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات فى عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، وتطلعه إلى أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة فى العالم الإسلامى.

ولفتت الدكتورة مايا مرسى إلى أن استضافة مصر للمقر الدائم لهذه المنظمة، يؤكد حرص الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى على دعم قضايا المرأة فى الدول الإسلامية تأكيداً على مبادئ التنمية المستدامة.

وقدمت خالص الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهودها فى توفير مقر دائم للمنظمة، وخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية لجهودها طيلة السنوات الماضية والتى ساهمت فى دخول المنظمة حيز النفاذ وبدء عملها.

واختتمت كلمتها بالتعبير عن تمنياتها بخالص النجاح والتوفيق لأعمال هذه المنظمة الوليدة وأن تكون منارة لحقوق المرأة فى العالم الإسلامى.

من جانبه، قال السفير ايهاب فوزى، إن المنظمة الجديدة ستكون الوكالة المتخصصة المعنية بشؤون وحقوق المرأة فى منظومة التعاون الإسلامى، لتكتمل بها المنظومة الحالية وتتكامل مع شقيقاتها الأخريات داخل المنظومة، مشيرًا إلى أن المنظمة ستبدأ أعمالها قريباً من القاهرة.

يذكر أنّ منظمة تنمية المرأة هى منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامى وتستضيف القاهرة مقرها، وقد دخل النظام الأساسى لها دخل حيز النفاذ فى الثلاثين من يوليو من العام الماضى وتضم المنظمة 15 دولة من الدول الإسلامية حتى الآن، كما وقع عدد كبير من الدول الإسلامية على النظام الأساسى للمنظمة، ويجرى حالياً الانتهاء من الإجراءات الداخلية للمصادقة عليه وفقاً للنظام القانونى لكل دولة.