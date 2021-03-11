انت الان تتابع تفاصيل خبر مرور مصر| رابط استعلام مخالفات المرور في مصر- بوابة الحكومة الرقمية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث قد اشتدت عمليات البحث اليومية من قبل العديد من المواطنين على محركات بحث الإنترنت والسوشيال ميديا وبالأخص على موقع “جوجل” عن رابط استعلام مخالفات المرور في مصر عبر الإنترنت، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة الداخلية عن المنصة الرقمية لتوفيرًا الوقت والجهد للمواطنين في مصر، لعدم الازدحام والتكدس في كافة الشوارع والمصالح الحكومية، وذلك وفق للظروف الجارية بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد والعالم، مما يساعد كذلك على الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وللحد من انتشار الحالة الوبائية في البلاد.

ونظرًا لمواصلة عمليات البحث الكثيفة على محركات الإنترنت من قبيل المواطنين، يعرض “مصر فايف” لكم الآن جميع التفاصيل وكذلك المعلومات التي تشمل على خدمات بوابة الحكومة المصرية الرقمية للعام الحالي 2021، وعن سبل استعلام مخالفات المرور في مصر.

خدمات بوابة الحكومة الرقمية إلكترونيًا- 2021

حيث تقدم بوابة الحكومة المصرية الخدمات التالية:

كافة خدمات نيابات المرور (استعلام- سداد- تظلمات). – كاث خدمات القنصليات خارج مصر. جميع الوظائف الحكومية الخالية. كذلك خدمات الخرائط الحكومية. خدمات (استعلام- دفع- تحصيل) للضرائب في مصر. تسجيل قراءة عداد الكهرباء (سداد- استعلام- تظلمات). أيضاً خدمات الوثائق الشخصية. أيضاً بوابة المشتريات الحكومية.

استعلام مخالفات المرور في مصر- 2021

أتاحت وزارة الداخلية المصرية رابط استعلام مخالفات نيابة المرور لكافة أصحاب المركبات في مصر، وذلك نظرًا للتيسير على الأفراد وكذلك للظروف الجارية التي تمر بها جميع أنحاء البلاد، وفق لما بدر عن أزمة فيروس كورونا، الذي واصل الانتشار مره أخري وأصبح أكثر قوة عن سابقه وأسرع رفي العدوي.

يستطيع المستعلم عن مخالفات نيابة المرور في مصر، إتمام عملية الاستعلام من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني من خلال بوابة الحكومة المصرية:

دخول بوابة الحكومة المصرية من “هنا“.

اختيار الخدمات الخاصة للمرور.

ثم على المستعلم اختيار مخالفات نيابة المرور حتى يستطيع معرفة المعلومات المراد الحصول عليها.

خطوات دفع المخالفات المرورية في مصر- 2021

هناك طرق عديدة ومتنوعة يمكنك الآن من خلالها دفع كافة مخالفاتك المرورية بعد الاستعلام عنها، من خلال الأنظمة التالية:

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