الطيب: على الاتحاد الأوروبى مسؤولية فى معالجة القضايا العالمية المعاصرة

جدة - نرمين السيد - وشدد شيخ الأزهر، على أن المشكلات التى يواجهها العالم تتطلب جهودًا دولية مشتركة تقوم على التعاون والتفاهم واحترام الآخر، حيث ينبغى على العالم المعاصر وما وصل إليه من تقدم علمى وتقنى أن يكون الإنسان على رأس اهتماماته، لا تفرقة فى ذلك بين الناس على حساب دينهم أو عرقهم أو جنسيتهم.

وأوضح شيخ الأزهر خلال استقباله اليوم الخميس، كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر أن الشرق كان له دور مهم فى بناء الحضارة الغربية، وما زال الشرق يؤدى دورًا مهمًّا فى سبيل تعزيز الحوار والتعاون، وتعد وثيقة الأخوة الإنسانية أبرز محطات التعاون بين الشرق والغرب فى الوقت المعاصر، وقد استغرق صياغتها عاما كاملًا من العمل الدؤوب بين الأزهر والفاتيكان لترى النور وتضع الحلول الناجعة لمشكلات العالم المعاصر وتزيل الحواجز والعقبات بين البشر، وأن الأزهر يرحب دائمًا بالتعاون الذى يخدم تعزيز العلاقات بين الناس وينشر الأمن والسلام.

ومن جانبه، قال كريستيان برجر، إن هذه هى الزيارة الأولى التى يلتقى فيها شيخ الأزهر بصفته سفيرًا للاتحاد الأوروبى فى القاهرة، ويتابع عن كثب ما يقدمه الأزهر وشيخه من جهود كبيرة فى خدمة السلام العالمى، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يتعاون مع جهات دولية ومؤسسات عالمية، ويولى أهمية كبرى للتعاون مع المؤسسات الدينية والقادة الدينيين مثل شيخ الأزهر، مهنئًا شيخ الأزهر باليوم الدولى للأخوة الإنسانية الذى جاء احتفالًا بوثيقة الأخوة التى تمثل بداية لحقبة جديدة فى التعامل بين البشر.