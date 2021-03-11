اصحى ليغفلونا.. أحمد صياد: تشويه مشروع تبطين الترع.. بقى ده يرضى حد

جدة - نرمين السيد - تحدث أحمد صياد، مدير تحرير"دوت الخليج"، فى حلقة جديدة من برنامج "اصحى ليغفلونا"، عن المشروع القومى لتبطين الترع والمصارف الذى تقوم به الدولة المصرية، وما تعرضت له مؤخرا ترعة سقارة البحرية بالجيزة، التى تم الانتهاء من تبطينها، من تكدس كميات كبيرة من القمامة بها.





وفى بداية الحلقة، قال صياد: "عارف انت لما يبقى بيتك متنضف بطريقة كويسة جدا وشيك جدا، وتروح مجمع كل الزبالة اللى عندك وراميها فى الشقة مرة واحدة، وكأنك يامؤمن بتقول أنا حابب أقعد فى مكان مش كويس، أنا حابب أقعد فى مكان مش نظيف، هو ده بقى اللى حصل فى مشروع تبطين الترع".

وأضاف: "اللى الدولة صرفت عليه ملايين الملايين والمهندسين اشتغلوا فيه وعمال وكمية ناس مش طبيعية، وفى الآخر تيجى انت بقى بكل بساطة تحول المشروع ده لمقلب زبالة ومصدر للمرض والوباء، بقى ده يرضى حد".

وتابع صياد: "انتو عارفين إن كيلو المتر المربع من تبطين الترع بيكلف الدولة 2 مليون جنيه، دى مش فلوس الدولة، دى فلوسك انت، لأن انت اللى بتدفع الفلوس دى للدولة علشان تقدملك بيها مشاريع، فلما الدولة تديك مشروع زى ده، وتروح انت مبوظه يبقى انت اللى ضيعت فلوسك".

وأوضح: "على فكرة أنا مش بعتب على المواطن بس، أنا بعتب كمان على الجهات المسؤولية، فين ياجماعة المحليات، وفين الناس المسؤولة عن الكلام ده، مهو مش معقولة أقعد أخاطب المواطن، والجهات المسؤولة متعملش حاجة".

وواصل صياد حديثه قائلا: "ناس كتير جدا استخفت بموضوع الطرق والكبارى والمشاريع اللى الدولة بتعملها، اللى يقولك إلحق الدولة بتبنى كبارى بس، واللى يقولك دولة إنجازات الطرق، وكأن الحاجات دى بتتعمل مثلا لحد تانى، ده بيتعمل ليكو انتو، انت نفسك مستفدتش من الطرق الجديدة دى، أو ممشيتش على كوبرى أو أى طريق جديد".

وبيّن: "تعالى مثلا شوف زمان كنت بتروح من وسط البلد لمدينة نصر أو مصر الجديدة فى قد إيه، لكن دلوقتى كل الطرق ده بقت سهلة، زود على ده بقى شبكة السكة الحديد كمان والمترو والطرق السريعة بين المحافظات، شوف انت وفرت وقت قد إيه وسهلت حركة الناس والبضائع إزاى، وبعد ده كله تلاقى واحد مش فارقة معاه أى حاجة، كل اللى همه إن هو يطلع يقلش ويضحك ويهزر، وهو مش واخد باله إنه بيسخر من إنجازات الدولة".

واستكمل صياد برنامجه بالقول: "ده إحنا وصلنا إن أى إنجاز جديد، مثلا كوبرى انتو بتشوهوها، إحنا وصلنا لدرجة إننا علقنا دش على الكوبرى، وتيجى ماشى على كوبرى جديد تلاقى كمية إعلانات مش طبيعية، تلاقى إعلان مثلا عن حجامة".

واختتم أحمد صياد برنامجه قائلا: "متقعدش تقول العيب على الدولة، الدولة بتعمل، الدولة متعملش، لأ العيب فيك انت مهى الدولة عملتلك المشروع أهو، انت اللى لازم تحافظ عليه، وزى ما الدولة بتطور فى البلد وبتحاول تعمل حاجات كويسة جدا، انت كمان خليك قد المسؤولية وساعدها".