عاجل.. السيسى يبحث مع رئيس الكونغو مستجدات قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وكذلك التباحث حول مستجدات قضية سد النهضة.

وثمن الرئيس تشيسيكيدى من جانبه المسعى المصرى الصادق والحثيث للوصول الى حل متوازن لقضية سد النهضة يراعى مصلحة الأطراف كافة، وقد أكد الرئيس الموقف المصرى الثابت بضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد قبل موسم الأمطار المقبل، وذلك لحفظ حقوق دول المصب المائية وحفاظاً على الاستقرار الإقليمى، مشيراً إلى دعم مصر للمقترح السودانى بتشكيل رباعية دولية تحت رئاسة الاتحاد الإفريقى للتوسط فى تلك القضية.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد الرئيس اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والتعاون التى تجمعها بالكونغو الديمقراطية، وحرصها على تطوير تلك العلاقات على جميع الأصعدة، بما فى ذلك مواصلة نقل الخبرات وبناء القدرات الكونغولية فى جميع المجالات، إلى جانب دعم القطاعات التنموية بها، فضلاً عن تعزيز التنسيق الوثيق بين البلدين بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فى ضوء الرئاسة الكونغولية الحالية للاتحاد الإفريقى.

من جانبه، أكد الرئيس تشيسيكيدى على حرص الكونغو الديمقراطية على الارتقاء بالتعاون مع مصر فى مختلف المجالات، خصوصًا فى ظل الدور المحورى لمصر على مستوى القارة فى صون الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية، وتقدير بلاده لمواقف مصر ومساندتها للكونغو الديمقراطية فى المحافل الإقليمية والدولية، وكذا لجهود التنمية فيها، لاسيما من خلال ما تقدمه من دعم فنى وبناء للكوادر والقدرات الكونغولية.