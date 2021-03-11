محافظة الجيزة: استمرار إصدار تراخيص البناء بالقرى والعزب والنجوع

جدة - نرمين السيد - ونفت وزارة التنمية المحلية، صدور أى قرارات وزارية جديدة من محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فيما يخص مد وقف تراخيص البناء الجديدة للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة.

وقالت وزارة التنمية المحلية فى بيان اليوم الخميس، تعليقا على ما نشر فى بعض وسائل الإعلام حول الكتاب الدورى المرسل من وزير التنمية المحلية للمحافظين، إنه لم يتضمن أى إشارة بمد وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 شهور جديدة، لافتة إلى أنه تم التأكيد فى الكتاب الدورى باستمرار المحافظات بالسماح بالبناء فى القرى والعزب والتوابع، عدا المبانى الخاصة فى المدن الرئيسية وعواصم المحافظات.

ويستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع، لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة وجار الانتهاء منها خلال فترة وجيزة بالتنسيق بين المحافظات والجامعات ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لضبط منظومة العمران فى مصر.