إنفوجراف.. العودة السبت.. تعليمات التعليم الأخيرة للطلاب

جدة - نرمين السيد - مع انطلاق الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى، يوم السبت المقبل، أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعدادات الأخيرة، وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من كورونا.





ووجهت الوزارة تعليمات أخيرة للطلاب، يوضحها الإنفوجراف التالى: ومن أبرز التعليمات أن الحضور فى التيرم الثانى اختيارى للطلاب ولن يطبق عليهم الغياب، كما أن مجموعات التقوية اختيارية فى المواد الدراسية بالمدارس الرسمية. كما شددت الوزارة على الحفاظ على نظافة الفصول وتعقيمها وتحقيق التباعد بين الطلاب، مشيرة إلى أن المدارس ملزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا، على أن يقدم ولى الأمر إقرار للمدرسة باختيار التعليم عن بعد فى استكمال المناهج.

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