زاهى حواس : الإعلان عن كشف أثرى جديد فى الأقصر أبريل المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى أثناء حديث حواس لبرنامج"this morning" على قناة "itv" الإنجليزية اليوم من أمام تمثال أبو الهول. وأشار الدكتور زاهى حواس إلى موكب المومياوات الملكية، سوف يتحرك من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط. وتحدث عن الاكتشافات الأثرية الحديثة التى قام بها فى منطقه سقارة وكذلك استعداد الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصرى الكبير، ومتحف العاصمة الإدارية، داعيا الشعب الإنجليزى لزيارة مصر.

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