غدا.. مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية  



أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير 49 رحلة جوية غدا الجمعة بمعدل ٣٧ رحلة دولية إلى كل من جوانزو، بغداد، لاجوس، أبوجا، الدوحة، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، جوبا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أثينا، بوادبيست، نيويورك، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت.

وتشتمل الرحلات على ١٠ رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتين شحن جوى.

وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٤٦٠٢ راكب.

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