السيدة انتصار السيسي: سعدت اليوم بزيارة معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية

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أجرت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة إلى معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية واحتياجات المنزل، اليوم، الخميس.
وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك": "سعدت اليوم بزيارة معرض "البازار" للحرف اليدوية والتراثية واحتياجات المنزل، وأود أن أشيد بشتى المصنوعات التي رأيتها داخل المعرض، والتي قامت بنسجها وتصميمها أيادى العمالة المصرية الماهرة، فشكرا لمجهود القائمين على هذا العمل الباهر لما يمثله من أهمية في الحفاظ على موروثنا الثقافي.
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