الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا أساسيا فى دفع عملية السلام بالشرق الأوسط

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى مؤتمر صحفى، مساء اليوم الخميس، أن مصر تلعب دورًا أساسيًا فى الحفاظ على الاستقرار والأمن ودفع عملية السلام فى الشرق الأوسط.

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