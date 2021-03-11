صور .. الأوقاف تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد  

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.





وقالت الوزارة فى بيانها إن قيادات الأوقاف أكدوا بأن المساجد بيوت الله عز وجل، وشهد الله تعالى لأهلها بالإيمان، والاهتمام بطهارتها ونظافتها منهج إسلامى، وسلوك حضارى، وعمل صالح يزين صاحبه، قال تعالى: "إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ". وأوضحت أن طهارة المساجد ونظافتها وتعقيمها من أهم أولوياتنا فى هذه المرحلة، حتى يمنَّ الله عز وجل علينا برفع البلاء، ونسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء.

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