إنفوجراف.. حوافز حكومية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز الحوافز الحكومية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية: وتضمنت الحوافز الحصول على وحدات سكنية بالحى السكنى، أو صرف بدل انتقال، وخصم 50% لعضوية المدينة الرياضية. كما شملت إنشاء ‏حضانتين ومدرستين للتعليم الأساسى، وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوى، وتوفير مقر للمدرسة المصرية اليابانية، وإقامة 20 جامعة بنطاق إقليم شرق القاهرة، وتوفير سوق ‏مركزية وملعب خماسى. أما خطط النقل والمواصلات فتضمنت ربط القاهرة بالعاصمة بـ192 أتوبيسا، وإنشاء مشروع ‏القطار المكهرب ومونوريل العاصمة‎.

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