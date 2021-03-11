فيديو.. نبيلة مكرم للمصريين بالخارج: إحنا مع تعلم اللغات لكن متنساش هويتك

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، فى جلسة حوار عقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمناقشة ملف المصريين بالخارج، برئاسة كرم جبر رئيس المجلس، وبحضور عدد من كبار الإعلاميين والصحفيين ورؤساء قنوات ورؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف المصرية وكبار الكتاب، ومن بينهم الكاتب هانى لبيب، رئيس تحرير "دوت الخليج".





وتوجهت بالشكر إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على الدعوة للمشاركة فى الندوة، مرحبة بالحضور كافة، كما تحدثت فى كلمته بالندوة، عن العديد من ملفات الوزارة، وأبرزها ملف المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعودة وزارة الهجرة، جاء لإيمانه بالدور القوى الذى يلعبه المصريون بالخارج.

وخلال الجلسة الحوارية، استعرضت الوزيرة جهود وزارة الهجرة فى ملف الجيلين الثانى والثالث من شباب المصريين بالخارج والعمل على احتواء هذه الفئة الهامة المعرضة بشكل مستمر لمحاولات استقطاب متعددة فى مجتمعاتهم بالخارج، حيث تم تنظيم نحو 24 ملتقى لهم تضمن التعريف بالأمن القومى، وتسليط الضوء على تحديات الدولة المصرية خلال الوقت الراهن، والاطلاع على جهود الدولة فى الحفاظ على حقوق المرأة وعلى الجانب التشريع المتمثل فى البرلمان، بجانب معسكرات الجيلين الرابع والخامس التى تنظمها الوزارة للأطفال من أبناء المصريين بالخارج والتى تتضمن أنشطة وألعاب ومسابقات وذلك برفقة عدد من أبناء الشهداء.

وقالت مكرم فى فيديو نشرته وزارة الهجرة عبر حسابها على فيسبوك: "هويتنا إيه غير لغتنا، إحنا تم احتلالنا قد كده من الإنجليز مغيروش فينا ولا كلمة، ليه دلوقتى بنتكلم إن إحنا إنجليزى وفرنساوى وألمانى وطليانى، علشان كده أطلقت وزارة الهجرة مبادرة اتكلم عربى لأبناء الجيل الثانى والثالث، إحنا مع تعلم اللغات الأجنبية، لكن متنساش لغتك وهويتك".