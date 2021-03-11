 الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من غد الجمعة 12 مارس 2021 إلى الأربعاء 17 مارس 2021، حيث تشهد البلاد غدا فرص أمطار خفيفة وشبورة مائية صباحا.

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء المقبل، كما يلى:

- يوم الجمعة 12 مارس :

أمطار خفيفة على مناطق من "الإسكندرية - رشيد - بلطيم - بورسعيد – العريش - رفح ) على فترات متقطعة "40% تقريبا"

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر وارتفاع الموج من ( 3 : 4 متر )

- يوم السبت 13 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- يوم الأحد 14 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- يوم الإثنين 15 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن الفتاة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

- يوم الثلاثاء 16 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

- يوم الأربعاء 17 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.