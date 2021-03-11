بورصة الدواجن.. 3 جنيهات زيادة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم وانخفاض سعر الفراخ اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الكتكوت الأبيض اليوم زيادة كبيرة في 4 شركات كبرى عاملة في الثروة الداجنة بمصر، وتزامنت تلك الزيادة مع انخفاض سعر الفراخ اليوم “البيضاء والساسو”، وسط توقعات للعديد من التجار بزيادة أخرى خلال اأيام القادمة وكلما اقترب شهر رمضان الكريم.

بورصة الدواجن.. 3 جنيهات زيادة في سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وتأتي هذه الزيادة في أسعار الكتاكيت اليوم مع اقتراب شهر رمضان، حيث تقوم العديد من الأسر هذه الأيام بالإقبال على شراء الكتكوت الأبيض وتسمينه في المنازل استعداداً لشهر رمضان، حيث أصبح الكتكوت الأبيض الآن في القرى والنجوع شيئ أساسي لدى ربات البيوت، كما أن الفراخ هي وجبة أساسية للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل كبديل للحوم الحمراء.

وجاء سعر الكتكوت الأبيض اليوم في شركات الوادي والوطنية والعناني والقاهرة والإسكندرية وفق ما يلي.

إسم الشركة سعر الكتكوت الأبيض الآن سعر الكتكوت الأبيض شركة الإسكندرية 12.75 جنيه سعر الكتكوت الأبيض شركة الوطنية 14.25 جنيه سعر الكتكوت الأبيض شركة القاهرة 13.50 جنيه سعر الكتكوت الأبيض الوادي 13.50 جنيه سعر الكتكوت الأبيض المراعي 12 جنيه

وبالرغم من الإرتفاع الكبير في سعر الكتكوت الأبيض بكبرى الشركات العاملة في الثروة الداجنة، إلا أن سعر الفراخ يشهد تراجع ملحوظ منذ أول أمس، وجاءت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن كما يلي.

كما شهدت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن استقراراً في شركة السقا، وجاءت الأسعار كالآتي.