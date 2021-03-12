فيديو .. دار الإفتاء : من مات محروقًا فهو شهيد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عمن يعدون فى منزلة الشهداء، حيث جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: "ما تعدون الشهيد"، فقال الصحابة: "الشهيد الذى يخرج فى قتال أعداء الإسلام أو أعداء الوطن فيموت".





وأضاف شلبى خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك" ردًا على سؤال هل الموت بكورونا يعتبر شهيد؟. وأوضح أن النبى ﷺ قال : إذن شهداء أمتى قليل، أخذ ﷺ يعد الأشخاص الذين يعدون فى منزلة الشهداء فالمبطون شهيد والمرأة التى تموت أثناء الولادة شهيدة، والغريق شهيد والمطعون شهيد والذى يموت بالطاعون شهيد والحرق شهيد، والهدمى شهيد، أى من يقع عليه منزل. وأشار إلى أن الذى يموت بكورونا يموت بسبب المرض وهذا يدخله فى تعداد الشهداء بإذن الله.

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