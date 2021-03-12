منابر الخارج.. هانى لبيب يسأل وزيرة الهجرة عن التواصل مع الكنائس والمساجد

جدة - نرمين السيد - ووجه لبيب سؤالاً لوزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، فى المؤتمر الذى نظمه المجلس الأعلى لتنظيم لإعلام حول ملف المصريين بالخارج، اليوم الخميس، عن عدم قدرة بعض أفراد الجاليات والمقيمين بالخارج على التواصل مع السفارات.

كما نوه إلى بعض العقبات التى قد تواجه العديد منهم، وعدم استطاعتهم التواصل مع السفارات، ما يجعلهم يلجأون إلى الكنائس، أو المساجد المحيطة بهم، والتحدث مع المسؤولين فيها لحل مشكلاتهم.

بهذا السؤال والطرح، أخذ اللقاء جانباً آخر فى النقاش حول آليات الوصول لكل فرد مصرى فى الخارج.

وقالت وزيرة الهجرة: "إننا لا نترك بابا أو وسيلة تمكننا من التواصل بفعالية مع المصريين بالخارج إلا وطرقناه، أبناءنا بالخارج هم خير معبر وناقل لإنجازات الدولة المصرية".

وتابعت الوزيرة، أن الكنيسة المصرية فى الخارج كنيسة مؤسسية، بينما هناك افتقار للمساجد المصرية، حيث أن بعض المساجد فى الدول الأخرى تعمل على بث أفكار معينة فى عقول الشباب، لذلك تعاونت الوزارة مع الأزهر الشريف على ضرورة إنشاء مساجد مصرية بالخارج بالتنسيق والتعاون مع وزارة الأوقاف، حتى تكون حاضنة للجاليات المصرية المسلمة ومنبرا لنشر الفكر الوسطى وقيم التسامح والتعايش ونبذ أى أفكار متشددة أو متطرفة وللرد على أى استفسارات.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه من المهم بناء مساجد للجاليات المصرية بالخارج، بمشاركة الدولة ورجال الأعمال المصريين، بحيث تعمل لنشر الإسلام الوسطى وتحمى المصريين بالخارج من أى فكر طائفى.

وأوضح جبر فى تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عقب الجلسة الحوارية، التى نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم: "حينما تحدثت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن الكنائس بالخارج، أكدت أنها مؤسسية تابعة لمصر فى حين أنه لا يوجد مساجد تابعة للدولة المصرية بالخارج، ما يجعل المسلمين المصريين يقصدون مساجد تتبع دول عربية وأجنبية".

وأشار لـ"دوت الخليج" إلى أنه من الممكن أن ينتج عن ذلك التعرض لأفكار متطرفة، وهنا تتجلى أهمية تولى الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف بناء مساجد مصرية بالخارج.

وردا على سؤال "دوت الخليج" بشأن دور الكنائس المصرية بالخارج الداعم لجهود الدولة، أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن الكنائس المصرية بالخارج تقوم بدور وطنى بالخارج، وتحتضن أبناء مصر، ولاسيما وأنها تابعة للكنائس هنا.

ودعا إلى ضرورة تشجيع هذه الكنائس، لما تقوم به فى صالح الدولة المصرية والجالية المصرية بالخارج.