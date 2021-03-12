عاجل.. مصدر أمنى تعقيبا على خارجية أمريكا: لا وجود لمعتقلين فى سجون مصر

جدة - نرمين السيد - وأشار المصدر إلى أن جميع نزلاء السجون يخضعون لإجراءات قضائية، كما لم يتم القبض على أى من أقارب الأمريكى محمد سلطان.
كما أكد المصدر عدم إلقاء القبض على أى مواطن إلا بإجراءات قانونية، وإذن مسبق من النيابة العامة فى حال ارتكابه أعمال مجرمة وفقا لقانون العقوبات المصرى.
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