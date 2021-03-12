زوجة الطبيب الذى فقد بصره : رفض يسيب الشغل فى أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت زوجة الدكتور محمود سامى قنيبر، الطبيب الذى فقد بصره أثناء جائحة كورونا وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يوم الشهيد، إنها طلبت من زوجها أن يستقيل عقب انتشار فيروس كورونا فى البلاد.





وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» الذى يقدمه الإعلامى محمد شردى عبر فضائية «الحياة»، أن زوجها رفض هذا المقترح "قالي اللى هيمشي أو يتخلى في الوقت ده يبقى زي الجندي اللي بيسيب ميدان المعركة". واستكملت: "أنا مش عاوزة الناس تقول محمود خايب وضيع نفسه، لأن اللى عمله كبير وليه مردود، وعلشان كدا أنا عاوزة الناس تقول إن اللى عمله اتقدر".

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