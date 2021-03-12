مصدر أمني تعقيبا على الخارجية الأمريكية: لا يوجد معتقلين بالسجون.. والسجناء يخضعون لإجراءات قضائية

فى تعقيب له علي بيان وزارة الخارجية الأمريكية، أكد مصدر أمنى عدم وجود معتقلين بالسجون المصرية، مشددا على أن جميع نزلاء السجون يخضعون لإجراءات قضائية. ونفى المصدر الأمنى ما تردد بشأن القبض على ايا من اقارب الأمريكى محمد سلطان، مؤكدا فى الوقت نفسه على عدم القاء القبض علي اي مواطن الا باجراءات قانونيه وأذن مسبق من النيابة العامة في حال ارتكابه اعمال مجرمة وفقا لقانون العقوبات المصري.

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