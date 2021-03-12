انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار بورصة الدواجن الآن.. تراجع سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 مارس وارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تراجع سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 مارس 2021، وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد شهدت زيادات متتالية مع بدايات شهر مارس الجاري، إلا أن أسعار الدواجن بدأت في التراجع مرة أخرى منذ نحو يومين، فبعد أن وصلت أسعار الفراخ الساسو إلى 37 جنيه، تراجعت اليوم إلى 32 جنيه فقط، كما تراجعت الفراخ البيضاء إلى 26 جنيه بعد أن سجلت 28 جنيه.

أسعار بورصة الدواجن الآن بعد تراجع سعر الفراخ اليوم الجمعة 12 مارس

وأرجع العديد من التجار هذا الإنخفاض في سعر الدواجن إلى وجود كميات في الأسواق، بعد أن أقبل العديد من أصحاب المزارع على عمليات البيع خلال الأيام الماضية بعد أن شهدت الأسعار زيادة مطلع الشهر الجاري، إلا أن التجار يتوقعون زيادة سعر الفراخ خلال الأيام المقبلة، وكلما اقترب شهر رمضان كلما ارتفعت الأسعار.

وحول سعر الفراخ اليوم فقد سجلت الفراخ الأمهات 22 جنيه للكيلو، كما سجلت الفراخ البيضاء الآن وفق أسعار بورصة الدواجن الرئيسية 26 جنيه للكيلو، أما الفراخ الساسو فشهدت تراجعاً جديداً لتسجل 32 جنيه مقارنة بـ33 جنيه أمس و34 جنيه أول أمس.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

وبالرغم من تراجع أسعار الفراخ اليوم، شهد سعر الكتكوت الأبيض زيادة كبيرة في الأسعار مع الساعات الأولى من صباح الجمعة، وبلغت هذه الزيادة نحو ثلاث جنيهات تقريباً في كبرى الشركات العاملة بسوق الدواجن في مصر، وجاءت أسعار الكتاكيت الآن كما يلي.