انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة تجديد رخصة السيارة إلكترونيا 2021. تعرف عليها بالخطوات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طريقة تجديد رخصة السيارة إلكترونيا، زاد البحث عنه منذ فترة، و بالأخص منذ تفشي وباء كورونا، ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع. حيث سمحت الدولة بإجراء التجديد و الحصول على الرخصة الجديدة، عبر الإنترنت تسهيلا على المواطنين، كذلك لتوفير جهدهم و مالهم، و محاولة من الدولة للسيطرة على انتشار كورونا. و هذا يعد جزء من جهود الدولة في مواجهة الفيروس: فيروس كورونا، بالإضافة لمواكبة العصر، حيث أصبح التعامل المكني هو المهيمن على العالم أجمع. فاسمحوا لي بان أطلعكم سريعاً في السطور القليلة القادمة من المقال، على طريقة التجديد عبر الإنترنت، كذلك الشروط اللازمة لإتمام العملية، بالإضافة للأوراق و المستندات التي ستحتاجون لتقديمها.



المستندات المطلوبة منك:

الرخصة المنتهية. صورة من بطاقة رقمك القومي. شهادة مخالفات لتثبت انك بلا مخالفات.

طريقة تجديد رخصة السيارة إلكترونياً:

ادخل الموقع الرسمي التابع للمرور. انقر على أيقونة خدمات إلكترونية. انقر على تجديد الرخصة. عليك الموافقة على الشروط ، و الأحكام بعد قراءتها. في حالة كانت تلك أول مرة تدخل فيها لتلك البوابة الإلكترونية ، عليك إنشاء حساب جديد (عبر إدخال: اسمك ، بريدك الإلكتروني و رقم بطاقتك ، و محل سكنك ، و كذلك رقم هاتفك ، و يتوجب عليك أيضاً تعيين كلمة مرور) و من ثمة انقر على سجل ، حينها ستبعث لك رسالة على الرقم الذي سجلت به ، تحمل الكود الذي عليك إدخاله للتوكيد على إتمام إنشاء الحساب; أو ستسجل الدخول تلقائيا و تنتقل للخطوة السادسة مباشرة ، في حالة كنت تمتلك حساب عن طريق الضغط على تسجيل الدخول. الآن عند دخولك لصفحة تجديد الرخصة ، عليك ملء البيانات المطلوبة منك ، و من ثمة اضغط إرسال ، فسيتم إرسال طلبك ، و عليك متابعته.

شروط التجديد:

أن تكون المركبة: دراجة آلية ذات موتور اقل من 2030cc ، أو سيارة ملاكي.

أو سيارة ملاكي. أن تكون قد أتممت دفع ما عليك من مخالفات ، كذلك دفع الرسوم و التامين.

كذلك دفع الرسوم و التامين. إلا تكون الرخصة في حالة وجود حظر البيع ، أو تحتاج لفحص فني; ففي حالة مخالفة هذا الشرط ، لن يكون ممكنا توصيل الرخصة لك ، بل يجب استلامها من المرور.

مواضيع أخرى قد تهمك:

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور.

آمل أن يكون هذا المقل قد ساعدكم على معرفة طريقة تجديد رخصة السيارة.