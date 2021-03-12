السفير المصرى فى موسكو يستقبل عددا من شباب الدبلوماسيين الروس

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير إيهاب نصر، سفير جمهورية مصر العربية فى روسيا الاتحادية عددا من شباب الدبلوماسيين الروس، بمقر السفارة المصرية فى موسكو، حيث استعرض المحطات الرئيسية التى مرت بها العلاقات المصرية الروسية، مركزاً بشكل خاص على التطور النوعى الذى تشهده علاقات البلديّن على مدى السنوات الأخيرة، وأهم مشروعات التعاون القائمة بين الدولتيّن.





وخلال اللقاء استمع السفير المصرى إلى عرض من شباب الدبلوماسيين الروس عن الأنشطة التى يقومون بها بشكل دوري، بما فى ذلك الدورة القادمة من المنتدى السنوى العالمى لشباب الدبلوماسيين والتى ستُجرى فى روسيا الصيف القادم. حرص السفير إيهاب نصر على الإجابة عن استفسارات الدبلوماسيين الروس الشباب، وكذا الاستماع إلى انطباعاتهم وآرائهم عن مصر والعلاقات المصرية الروسية.

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