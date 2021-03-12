فيديو .. العسومى : مواقف السيسى الشجاعة أعادت الهيبة للأمة العربية

جدة - نرمين السيد - أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومى، رئيس البرلمان العربى، بمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسى، الداعمة لقضايا الأمة العربية، واصفا إياها بالقوية الشجاعة التى أرجعت الهيبة للدول العربية.





وعبر العسومى، خلال لقاء مع وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عن حبه واعتزازه لمصر موضحا "لا أستطيع أن أجد كلمات تعبر عن حبى وتقديرى لمصر". وتابع العسومى "مصر على مدار التاريخ هى ظهر وسند الأمة العربية، ونحن نكن لهذا البلد كل الاحترام والتقدير الذى هو منارة للتسامح والرقى وله الكثير من المواقف".

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