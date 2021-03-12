الخارجية ترحب بالتوقيع على اتفاقية المقر لتنمية المرأة

جدة - نرمين السيد - رحب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بالتوقيع اليوم الخميس الجارى على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، وهى المنظمة التى سوف تستضيف مصر مقرها.





ووقع من جانب حكومة جمهورية مصر العربية دكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسفير إيهاب فوزى، نائب المدير التنفيذى للمنظمة. وجدد المتحدث الرسمى التأكيد على التزام مصر فى هذا الصدد بالعمل على دعم عمل المنظمة الجديدة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لذلك فى إطار التزاماتها كدولة المقر للمنظمة، أخذاً فى الاعتبار الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام، وهو ما يتجسد فى الخطوات المتقدمة والمستمرة التى اتخذت فى هذا الاتجاه على مدار السنوات الأخيرة، إضافة لالتزامها بتعزيز العمل فى هذا المجال على المستويين الإقليمى والدولي، بما فى ذلك التعاون مع الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى.

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