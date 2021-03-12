الأرصاد : طقس اليوم دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى 23

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الجمعة نهار دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا .





وتكون حالة الطقس ليلا شديد البرودة ليلا على شمال البلاد بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، امطار خفيفة على مناطق من (الإسكندرية - رشيد - بلطيم - بورسعى - العريش - رفح) على فترات متقطعة (40 % تقريبا) نشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء. وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطرب جدا وإرتفاع الموج فيه من مترين ونصف الى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطرب جدا وارتفاع الموج فيه ثلاثة امتار إلى أربعة امتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 23 11 الاسكندرية 19 12 وادى النطرون 23 12 طنطا 23 12 شبين الكوم 23 11 دمنهور 22 12 بلطيم 22 11 مطروح 18 12 السلوم 18 11 سيوة 23 11 بورسعيد 20 12 دمياط 20 12 الزقازيق 23 12 المنصورة 22 13 الاسماعيلية 22 12 السويس 24 12 العريش 21 11 رفح 20 12 رأس سدر 23 13 نخل 22 10 نويبع 24 18 طابا 25 15 كاترين 18 08 الطور 25 15 شرم الشيخ 25 15 الغردقة 26 15 مرسى علم 28 15 الفيوم 22 11 بنى سويف 23 11 المنيا 23 10 أسيوط 24 10 سوهاج 30 12 قنا 30 12 الأقصر 31 13 أسوان 32 14 ادفو 32 15 أبوسمبل 33 13 الوادى الجديد 33 14 شلاتين 31 17 ابو رماد 30 17 حلايب 30 16 رأس حدربة 29 16

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