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محمد سياف - ابو ظبي - تم الإعلان عن كيفية إجراء الاستعلام عن نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2021 التي ينتظرها كافة الطلاب وأولياء الأمور بدرجة غير عادية من الشغف نتائج الاختبارات التي قد تمت بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد، وفيما يلي على موقع مصر فايف سوف يتم التطرق إلى آلية استخراج نتائج طلاب الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول 2021م بالتفصيل.

نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2021 الترم الأول

لقد بدأت اختبارات الصف الأول الثانوي للترم الأول منذ اليوم التاسع من شهر مارس 2021م، حيث قد انتظم ما يقرب من 5 مليون طالبة وطالبة في أداء الاختبارات عبر نظام الجهاز اللوحي (التابلت)، ولقد أشارت الوزارة ووزير التعليم المصري فيما يخص موعد ظهور النتائج الخاصة بطلاب اولى ثانوي؛ إلى أن كل مدرسة مسؤولة عن موعد ظهور النتيجة بها ، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد للدرجات والنتائج كما إن النتيجة سوف يتم رفعها بالكامل على موقع الوزارة بوابة الثانوية العامة، وسوف يكون في مقدور الطلاب أيضًا التعرف على نتائجهم عبر التوجه إلى المدرسة

طريقة الاستعلام عن نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2021

يُمكن للطلبة والطالبات في الصف الأول الثانوي الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021م، من خلال الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بـِ بوابة الثانوية العامة.

بعد ظهور النتيجة، سوف يظهر خِيار (التعرف على نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021).

البَدْء في إدخال (الكود التعريفي) الخاص بالطالب في الخانة المُخصصة له، وهو نفس الكود الذي قد دخل به الطالب إلى الامتحان.

تحديد السنة الدراسية، والفصل الدراسي الخاص بالطالب.

الضغط على زر (استعلام)، وبذلك سوف يتم الاطّلاع على نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2021 كاملة فور اعتمادها ورصدها

ولقد أوضح السيد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي في ضوء خطوات الاستعلام عن نتيجه الصف الاول الثانوي الترم الاول 2021 أن تلك الاختبارات التي قد خاضها طلاب الصف الأول الثانوي ليست اختبارات تجريبية للاختبارات الخاصة بشهادة إتمام المرحلة الثانوي العامة الجديدة، وإنما التجربة الحقيقية ؛ سوف تكون من خلال الاختبار التجريبي على نموذج الثانوية العامة الجديد الذي من المقرر تقوم الوزارة بعقده للطلاب لاحقًا.