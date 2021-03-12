بحضور القنصل الأمريكى.. زاهى حواس يلقى محاضرة أمام «أبو الهول»

وقال حواس - خلال المحاضرة - إن تمثال أبو الهول، يرجع للملك خفرع مؤسس الهرم الثانى، نافيا الادعاءات التى تزعم وجود مدينة مفقودة تحت أبوالهول، مؤكدا أنها لا تمت للواقع بأية صلة، وليس لها أى دليل علمى على الإطلاق، ولدينا صور للحفر الذى تم أسفل أبو الهول تبين أن "أبو الهول" صخرة صماء لا يوجد أسفلها أى ممرات.
وتحدث حواس عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة التى قام بها بمنطقة سقارة وعن حفائره بوادى القرود بالوادى الغربى وأنه يبحث حاليا عن مقبرة إيمحتب بسقارة، موضحا أنه من المقرر الإعلان عن كشف أثرى خلال أبريل المقبل من مدينة الأقصر.
وأكد أن أهم كشف فى القرن 21 هو اكتشاف بردية وادى الجرف التى تحدثنا عن أسرار كثيرة فى بناء هرم خوفو، مشيرا إلى أن الاكتشافات الأثرية لوزارة الآثار تروج بشكل كبير للسياحة المصرية فى كل دول العالم.
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