جدة - نرمين السيد - ومن المقرر تشييع الجنازة، بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، عقب صلاة الجمعة لتدفن بمقابر العائلة. والحاجة "زينب" تبرعت بقرطها لصندوق تحيا مصر، وقدم الرئيس السيسى الشكر على شعورها بالمسؤولية تجاه بلادها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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