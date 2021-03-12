صور.. وزير الشباب يطلق إشارة بدء ماراثون رياضى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الجمعة، إشارة بدء ماراثون رياضى نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بمحافظة الأقصر بمشاركة 500 من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة.





انطلق الماراثون من ساحة معبد الأقصر مرورا بالكورنيش، وصولا لساحة نادى المدينة المنورة، فى إطار برامج وأنشطة الوزارة الهادفة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع.

شارك بالماراثون محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وحفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وسونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، وغادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة الحرص على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية فى جميع المحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة فى ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر الرياضة، وجعلها أسلوب حياة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحى بمشاركة شباب وفتيات مصر فى الماراثونات الرياضية التى يتم تنفيذها أسبوعيا بالتعاون مع مختلف الروابط الرياضية.

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