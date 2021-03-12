محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص عقار العتبة المحترق

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جدة - نرمين السيد - كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار وانتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.
وتبين أن الحريق نشب بالدور الثانى والثالث بالعقار المكون من أرضى + 3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية بسبب ماس كهربائى والدور الثانى والثالث عبارة عن محلات ومخازن اكسسوار موبايلات وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات.
ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
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